В Турции в результате землетрясения травмы получили 23 человека

Многие жители Малатьи в панике выпрыгивали из окон домов, опасаясь, что толчки разрушат постройки

АНКАРА, 10 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека получили травмы из-за землетрясения в провинции Малатья на востоке Турции.

"23 гражданина получили травмы в результате падения с высоты", - написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в социальной сети X (ранее Twitter).

Многие жители Малатьи в панике выпрыгивали из окон своих домов, опасаясь, что подземные толчки могут разрушить постройки.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Малатье приблизительно в 21:00. Эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Малатья, где проживают 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.