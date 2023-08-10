В Турции в результате землетрясения травмы получили 23 человека

АНКАРА, 10 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека получили травмы из-за землетрясения в провинции Малатья на востоке Турции.
"23 гражданина получили травмы в результате падения с высоты", - написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в социальной сети X (ранее Twitter).
Многие жители Малатьи в панике выпрыгивали из окон своих домов, опасаясь, что подземные толчки могут разрушить постройки.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Малатье приблизительно в 21:00. Эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Малатья, где проживают 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.