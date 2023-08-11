10 августа, 21:23

На Кубани двое рабочих погибли в колодце с инженерными сетями

Прокуратура организовала проверку

ТАСС, 11 августа. Двое рабочих погибли в колодце при обслуживании сетей инженерной инфраструктуры в Краснодарском крае. Организована проверка. Об этом журналистам сообщили в региональной прокуратуре.

"Предварительно установлено, что 10 августа при обслуживании сетей инженерной инфраструктуры на территории станицы Елизаветинской в колодце погибли два сотрудника подрядной организации. <…> Прокуратурой Прикубанского округа организована проверка по факту гибели двух рабочих", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут устанавливаться причины и условия произошедшего. Также в прокуратуре дадут оценку соблюдению законодательства об охране труда. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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