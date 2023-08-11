На Сахалине с компании хотят взыскать более 50 млн рублей за вред экологии

По данным прокурорской проверки, она загрязняла отходами животноводства мелиоративные каналы и реку Среднюю

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Сахалине по факту загрязнения животноводческой компанией мелиоративных каналов и реки Средней. Природоохранная прокуратура региона намерена взыскать с предприятия более 50 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"В суд направлено исковое заявление о взыскании с юридического лица ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, в размере более 50 млн рублей. По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекших массовую гибель животных)", - рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в хозяйственной деятельности предприятия, занимающегося разведением крупного рогатого скота, выявлены нарушения требований экологического законодательства. Компания загрязняла навозной фракцией мелиоративные каналы, а также реку Среднюю Анивского района.

В связи с этим прокурор внес представление управляющему директору предприятия, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушения. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов (ст. 8.33 КоАП РФ), несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства (ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ), нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем (ч. 1 ст. 10.10 КоАП РФ). Результаты расследования уголовного дела и устранение нарушений находятся на контроле природоохранной прокуратуры.