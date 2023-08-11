Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,8 км

По информации регионального МЧС, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 10 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Вулканологи в пятницу в 07:52 (23:52 мск четверга) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 2,8 км, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2,8 км", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 10 км. По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.