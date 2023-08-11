В одном из районов Приморья из-за паводка ввели режим ЧС

Осадки подтопили жилые дома

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Михайловского района Приморского края ввели режим ЧС в связи с развивающимся дождевым паводком. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Владимир Архипов.

"На территории Михайловского района принято решение ввести режим ЧС. В связи с выпадением большого количества осадков происходит подтопление жилых домов. Пожалуйста, уважаемые жители, фиксируйте данные случаи на фото и видео с указанием адресов. Это будет необходимо для оказания вам дальнейших мер поддержки", - написал глава района.

По информации Министерства по делам ГО и ЧС Приморья, режим ЧС уже действует в Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, а также в Лесозаводске.

В Приморье продолжается сильный паводок, вызванный затяжными дождями и тайфуном "Ханун". На 24 участках дорог наблюдаются переливы, два села отрезано от транспортного сообщения. В крае подтоплено 20 частных домов и 140 придомовых территорий в пяти муниципальных образованиях. Количество выпавших за последние сутки осадков превысило половину месячной нормы в шести муниципальных округах края. Еще на 17 станциях отмечены уровни свыше 20% нормы.