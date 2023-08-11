В пяти муниципалитетах Приморья ввели режим ЧС из-за паводка

Сильные дожди привели к подтоплению дорог и домовладений

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Черниговского района Приморского края ввели режим ЧС из-за продолжающегося дождевого паводка, сообщил в своем телеграм-канале глава района Кирилл Хижинский. Всего в Приморье действует уже пять режимов ЧС муниципального уровня.

"На территории района введен режим ЧС. Сильные дожди привели к подтоплению дорог и домовладений", - написал глава района, уточнив, что сотрудники администрации работают над устранением последствий стихии, все социальные объекты под наблюдением.

Он добавил, что в районе создан оперативный штаб для устранения последствий непогоды. Работает пункт временного размещения граждан в общежитии Черниговского сельскохозяйственного колледжа.

По информации краевых властей, режимы ЧС действуют также в Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, в Михайловском районе, а также в Лесозаводске.

В Приморье продолжается сильный паводок, вызванный затяжными дождями и тайфуном "Ханун". На 24 участках дорог наблюдаются переливы, два села отрезано от транспортного сообщения. В крае подтоплено 20 частных домов и 140 придомовых территорий в пяти муниципальных образованиях. Количество выпавших за последние сутки осадков превысило половину месячной нормы в шести муниципальных округах края. Еще на 17 станциях отмечены уровни свыше 20% нормы.