11 августа, 01:47

Вылетевший в Советскую Гавань самолет вернулся в Хабаровск из-за непогоды

Рейсы между этими городами перенесли на 12 августа

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Экипаж самолета, следовавшего из Хабаровска в Советскую Гавань, принял решение вернуться на запасной аэродром в региональную столицу из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале компании "Хабаровские авиалинии".

"Причина - изменение метеоусловий в Советской Гавани: низкая облачность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы № 467 и 468 из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно переносятся на 12 августа.

Остальные рейсы выполняются по расписанию с небольшими переносами по времени, сообщили в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

В регионе объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и ветром. Осадки прогнозируются: 11 августа - в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо; в выходные дни - в Хабаровском и Верхнебуреинском районах. Ветер может усилиться до 15-20 м/с. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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