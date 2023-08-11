В Якутии дым от лесных пожаров накрыл более 50 населенных пунктов

Специалисты лабораторий организовали круглосуточный контроль за превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщили в региональном МЧС

ТАСС, 11 августа. Более 50 населенных пунктов Якутии заволокло дымом от лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"На территории республики сохраняется сложная лесопожарная обстановка. По данным космического мониторинга НЦУКС (Национальный центр управления в кризисных ситуациях - прим. ТАСС), задымленность наблюдалась в 54 населенных пунктах республики. Специалистами химико-биологических лабораторий организован круглосуточный контроль за превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе", - сообщили в ведомстве.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) продолжает действовать 117 природных пожаров на общей площади более 303 тыс. га, ведется работа по тушению 57 очагов на 245, 5 тыс. га. Из них локализовано 4 пожара на площади 350 га. Тушение осложняет труднодоступность местности и ветровая нагрузка. Наиболее сложная обстановка - на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов.

"Для тушения природных пожаров проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств. Всего для ликвидации природных пожаров привлечено более 1,5 тыс. человек и порядка 50 единиц техники", - добавили в республиканском главке МЧС.

Ранее в Минэкологии республики сообщали, что причина задымленности - возгорания в соседних Хабаровском крае, Амурской области, а также лесные пожары в Усть-Майском районе Якутии. Дым по воздушному потоку идет в направлении центральных районов республики и города Якутска. По прогнозам синоптиков, ситуация с задымленностью сохранится до конца недели.