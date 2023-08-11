В Приморье суд обязал следователей прекратить розыск мэра Большого Камня

Это связано с тем, что Рустяма Абушаева отправили в зону специальной военной операции

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил жалобу адвоката мэра города Большой Камень в Приморском крае Рустяма Абушаева на действия следствия, отказавшегося прекратить розыск подзащитного в связи с его отправкой в зону специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

"Признать постановление первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю об отказе в удовлетворении жалобы адвоката по уголовному делу незаконным и обязать руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю устранить допущенное нарушение", - передала пресс-служба постановление суда.

По версии следствия, фигуранты дела, включая Абушаева, с июня 2019 года по июль 2020 года обеспечили безвозмездное фиктивное предоставление в собственность инвалида и ветерана труда 2 земельных участков на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой площадью более 3 га. Землю фигуранты в дальнейшем переоформили на третьих лиц, разделили на 22 участка, которыми распорядились по своему усмотрению. Помимо Абушаева, по этому делу проходят бывший первый заместитель главы района и бывший специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации района. Все трое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В марте Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение о заключении под стражу Абушаева, объявленного в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве с землей на сумму 54 млн рублей. Однако в конце апреля Приморский краевой суд отменил первое решение из-за процессуальных нарушений, а в мае Фрунзенский районный суд отказал в заочном аресте Абушаева.

Мэр Большого Камня служит в добровольческом отряде "Тигр" в зоне проведения спецоперации, о чем ТАСС сообщал командир отряда.