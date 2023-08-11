11 августа, 02:51

Число погибших в результате непогоды на севере Китая возросло до 29

Пропавшими без вести числятся 16 человек

ТАСС, 11 августа. В результате ливней в провинции Хэбэй на севере Китая погибли 29 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, пропавшими без вести числятся 16 человек. Спасатели продолжают операцию по поиску и спасению пропавших.

Ранее сообщалось о девяти погибших и шести пропавших без вести в провинции.

В последних числах июля - в начале августа на Пекин и прилегающую к нему Хэбэй обрушились мощные ливни, которые принес тайфун "Доксури". Сотни тысяч жителей были эвакуированы, более 20 человек погибли. Экономике столицы и указанной провинции, население которых в совокупности составляет около 100 млн человек, был нанесен ущерб в размере нескольких миллиардов долларов. 

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