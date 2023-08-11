В Приморье число отрезанных от дорог сел выросло до пяти

Количество переливов на дорогах увеличилось до 33

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Количество переливов на различных участках дорог в Приморье с утра пятницы выросло с 24 до 33, а отрезанных от транспортного сообщения сел - с 2 до 5. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края.

"Всего в Приморском крае наблюдаются переливы на 33 участках автомобильных дорог в 11 районах и округах: Пограничный, Ольгинский, Ханкайский, Октябрьский, Лазовский, Хорольский и Чугуевский муниципальные округа, Красноармейский, Яковлевский и Надеждинский муниципальные районы, а также Уссурийский городской округ. Отрезанными от дорожного сообщения остаются Покровка, Саровка и Яновка в Красноармейском районе, а также села Чернятино и Полтавка в Октябрьском муниципальном окурге", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в крае подтоплено 29 частных домов и 140 придомовых территорий в семи муниципальных образованиях. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун". Количество выпавших за последние сутки осадков превысило половину месячной нормы в шести муниципальных округах края. Еще на 17 метеостанциях отмечены уровни свыше 20% нормы.

11 августа дожди будут сопровождаться усилением ветра в западных районах до 15-20 м/с, на южном побережье - до 22-27 м/с, на мысах - порывами до 33 м/с. Днем 11 августа в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн в 4 м. На южном и юго-восточном побережье Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических значений, накат волн, подтопление пляжей.