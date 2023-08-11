11 августа, 03:47

В Томской области у ОПГ изъяли более 3,5 кг наркотиков и психотропных веществ

Членов организованной преступной группы арестовали

ТОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Организованную преступную группу (ОПГ) арестовали в Томской области, у ее членов нашли более 3,5 кг амфетамина, гашиша, кокаина и марихуаны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к сбыту наркотических средств в особо крупном размере на территории Томской области. <...> В ходе оперативно-розыскных мероприятий у фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты амфетамин, гашиш, кокаин, марихуана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). Членов ОПГ заключили под стражу. Устанавливаются обстоятельства преступления и пособники арестованных. 

Теги:
РоссияТомская область
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