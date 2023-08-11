В Новосибирской области хакер похитил криптовалюту у более 1 тыс. человек

Уголовное дело возбудили по факту создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Обь Новосибирской области, который с помощью вируса похитил криптовалюту у более 1 тыс. пользователей интернета. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность жителя города Обь, который использовал программное обеспечение для хищения цифровой валюты пользователей. <...> С 2018 года его жертвами стали свыше 1 тыс. пользователей сети", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что мужчина приобрел в закрытых интернет-ресурсах вредоносные программы для кражи паролей с компьютеров пользователей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Сотрудники регионального УФСБ проводят оперативные мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.