В Приморье от наводнения спасли обитателей приюта для бездомных животных

Из клеток выпустили около 700 собак

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Администрация приюта для бездомных животных в селе Новоникольск Уссурийского городского округа Приморского края спасла содержащихся там собак, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Уссурийска.

"Организованы работы по спасению животных в собачьем приюте села Новоникольск. Руководство приюта обратилось за помощью, но к прибытию спасателей все клетки успели сами открыть и выпустить животных", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в местных социальных сетях очевидцы сообщили о том, что в Новоникольске затапливает приют для бездомных животных, где содержатся около 700 собак.

Уссурийск стал одним из наиболее пострадавших от дождевого паводка муниципалитетов Приморья. В регионе действует штормовое предупреждение. Количество выпавших за последние сутки осадков превысило половину месячной нормы в шести муниципальных округах края.