В Калуге произошел пожар на электроподстанции

Несколько населенных пунктов остались без света

ТАСС, 11 августа. В Калуге на электроподстанции произошел пожар, пострадавших в результате ЧП нет. Несколько населенных пунктов остались без света, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества", - написал он.

Мэр Калуги Дмитрий Денисов уточнил, что под отключение подпали Росва, Яглово, Резвань, Плетеневка, Мстихино, Куровской и часть Бабынинского района. "Энергетики переключают сети на резервную схему электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже Шапша сообщил о ликвидации пожара. "На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя два трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии", - написал он.

Проводится работа по переподключению электросетей и восстановлению подачи электричества жителям.

Ранее губернатор сообщал, что принимались все необходимые меры для ликвидации очага возгорания и оперативного восстановления энергоснабжения.