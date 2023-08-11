На Алтае двухлетний ребенок утонул в реке

Следователи организовали проверку

ТАСС, 11 августа. Двухлетний ребенок, оставленный матерью без присмотра, утонул в горной реке Мульта в Республике Алтай. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"В Республики Алтай на территории Усть-Коксинского района 22-летняя девушка из села Мульта пошла купаться и оставила своего двухлетнего сына на берегу реки. Находясь в воде, она заметила, что сын оказался в реке и его уносит течением. Спасти ребенка самостоятельно ей не удалось. Она обратилась в службу спасения", - сказано в сообщении.

Тело ребенка нашли на расстоянии около 700 м вниз по течению горной реки. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следственные органы устроили проверку по факту произошедшего. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза.