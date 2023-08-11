В Новосибирской области суд отменил приговор умершему в 2022 году владельцу крематория

Судебное разбирательство по уголовному делу продолжалось по ходатайству одного из сыновей подсудимого

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отменил приговор умершему в прошлом году основателю первого в России частного крематория "Некрополь" Сергею Якушину, признанному виновным в даче взятки в особо крупном размере. Оснований для реабилитации посмертно суд не нашел, сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области "ВКонтакте".

"Новосибирский областной суд, изучив доводы жалобы защиты, не нашел оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям. Приговор районного суда отменили по процессуальным основаниям и прекратили уголовное дел в отношении Сергея Якушина в связи со смертью", - говорится в сообщении. Судебное разбирательство по уголовному делу продолжалось по ходатайству одного из сыновей подсудимого.

В апреле Заельцовский районный суд в Новосибирске признал виновным в даче взятки в особо крупном размере основателя и владельца похоронного дома "Некрополь" Сергея Якушина, умершего на момент оглашения приговора.

Предприниматель был задержан в ноябре 2021 года. В августе 2020 года он был объявлен в федеральный розыск по делу о даче взятки в 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомического отделения больницы. По информации следствия, заведующий вместе со своими подчиненными предоставлял родственникам умерших людей информацию о "Некрополе" как об организации, предоставляющей ритуальные услуги. В СМИ Якушин сообщил, что уголовные дела связаны с переделом рынка.

В 2020 году заведующий был приговорен к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 12 лет. В декабре 2021 года Якушин был отправлен под домашний арест. В июле 2022 года он ушел из жизни. Как сообщал ранее ТАСС сын Якушина Борис, его отец лечился от онкологического заболевания.

Сергей Якушин - основатель первого в России частного крематория. Он открылся в 2003 году в Дзержинском районе Новосибирска. В 2012 году на территории крематория открылся Музей мировой погребальной культуры - единственный в России музей подобной направленности.