В семи муниципалитетах Приморья ввели режим ЧС из-за наводнения

Речь идет о Красноармейском, Анучинском, Хорольском, Черниговском, Надеждинском и Спасском районах

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Количество муниципалитетов Приморья, где введен режим ЧС из-за продолжающегося наводнения, выросло до семи, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Утром в пятницу режим ЧС действовал в Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, а также в Лесозаводске.

"Хорольский и Черниговский округа, Надеждинский и Спасский районы ввели режим ЧС местного уровня. Для пострадавших подготовлены пункты временного размещения. В Михайловке уже размещены три человека, в Уссурийском - восемь. Оперативным штабом координируются направления всех спасательных сил в наиболее нуждающиеся районы", - сообщает пресс-служба.

По последним данным, с 9 по 10 августа на территории южного побережья края прошли осадки с количеством до 109 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края организованы лодочные переправы, работники переведены в двухсменный режим работы. Производится откачка воды на затопленных территориях.

Следственное упарвление СК РФ по Приморскому краю начало доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины в Уссурийске с признаками утопления. Следователи устанавливают точную причину смерти и все обстоятельства произошедшего.

Дорожная обстановка в регионе остается сложной. Без сообщения остались пять сел, а также прерван проезд по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск. В Приморье действует штормовое предупреждение.