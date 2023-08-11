В Югре площадь природных пожаров превысила 2,4 тыс. га

В тушении возгораний задействовали более 240 работников Авиалесоохраны, "Центроспас-Югории", ГУ МЧС России по региону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 2,4 тыс. га, при этом почти все они действуют в Белоярском районе, где введен режим ЧС муниципального уровня. За сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на общей площади почти 2 тыс. га, сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"По состоянию на утро 11 августа проводятся работы по тушению одного ландшафтного возгорания на площади 5 га в Кондинском районе и 15 лесных пожаров на площади 2 402,2 га, из которых 6 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 2 256 га", - говорится в сообщении.

Накануне в Югре проводилось тушение 23 лесных пожаров на площади 2 098,08 га, в том числе 6 пожаров в Белоярском районе на площади 1 905,2 га.

В тушении пожаров задействованы более 240 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории", ГУ МЧС России по Югре. За сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на общей площади почти 2 тыс. га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 га, 560 лесных пожаров на площади 57 507,5 га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. В регионе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение и въезд в леса на автотранспорте.