На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили разбор завалов

Установлено местонахождение четырех человек, пропавших после взрыва, остается неизвестной судьба восьми

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен, информировали экстренные службы. По их данным, установлено местонахождение четырех человек, пропавших после взрыва, остается неизвестной судьба восьми.

"Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются", - сказал собеседник агентства.

"Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва", - сообщили в экстренных службах.

Таким образом, остается неизвестной судьба восьми человек.