11 августа, 05:52,
обновлено 11 августа, 06:10
Взрыв в Сергиевом Посаде

На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили разбор завалов

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Установлено местонахождение четырех человек, пропавших после взрыва, остается неизвестной судьба восьми

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен, информировали экстренные службы. По их данным, установлено местонахождение четырех человек, пропавших после взрыва, остается неизвестной судьба восьми.

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"Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются", - сказал собеседник агентства.

"Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва", - сообщили в экстренных службах.

Таким образом, остается неизвестной судьба восьми человек. 

Теги:
РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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