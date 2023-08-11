11 августа, 06:11

Под Оренбургом в ДТП на трассе погиб один человек

Еще пятеро пострадали

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро, включая двоих детей, пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В медицинское учреждение доставлено пять человек, в том числе двое детей 2013 и 2015 годов рождения", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель Ford, двигаясь со стороны Оренбурга в сторону Бузулука, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Kia. После этого в Kia врезался водитель Lada Vesta, двигавшийся в попутном направлении.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

ДТП случилось ночью на 290-м км трассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу, столкнулись Ford, Kia и Lada Vesta. 

Теги:
РоссияОренбургская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация