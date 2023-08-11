СК предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ

Сергея Попко обвиняют в преступлениях в Донбассе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко за преступления в Донбассе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"С учетом совокупности собранных доказательств за совершение в период с марта 2016-го по август 2019 года обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации. В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Херсонской области, где заслушал доклады о результатах расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях киевского режима. Кроме того, продолжается работа по установлению лиц из числа командующего состава ВСУ, причастных к совершению преступлений против мира и безопасности человечества.