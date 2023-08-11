В СК заявили, что до начала СВО Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств

Из них 16 были членами НАТО, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украина до начала СВО получила вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе 16 членов НАТО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 - члены НАТО. Установлено, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, при этом Украине стало передаваться вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия. "Это противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, гаубицы, ракетные системы залпового огня, бронированные машины, танки, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, подводные и надводные дроны", - сказали в СК.