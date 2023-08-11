Под Херсоном уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Там также находились боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на херсонском направлении склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами, в том числе к артиллерийским системам иностранного производства. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка и пять боевиков ВСУ, склад с боеприпасами, в том числе и боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства, четыре единицы автомобильной техники выведены из строя, гаубица М777 с боекомплектом - пять боевиков ВСУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

В экстренных службах добавили, что в островной зоне уничтожены 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему, а также гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. На каховском направлении - позиция подразделений ВСУ и 120-мм миномет.