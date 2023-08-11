В Приморье уровень воды в водохранилище в Спасском районе превысил допустимый уровень

Глава района Андрей Колот сообщил, что жителей уведомили о возможной эвакуации

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Уровень воды в водохранилище в Спасском районе Приморского края около села Прохоры превысил допустимый уровень, и вода начала переливаться через дамбу. Как сообщил в своем Telegram-канале глава района Андрей Колот, жители предупреждены о возможной эвакуации.

"Поток воды с водохранилища превысил допустимый уровень, перевалил дамбу, и образовался перелив серьезный. Мост еще пока не разрушен, но вероятность того, что он будет разрушен - очень высока. Мы осуществили уведомление жителей, чтобы они приготовили необходимые вещи, и в случае необходимости мы будем эвакуировать людей, обеспечивать эвакуацию в пункт временного размещения здесь в местной школе", - рассказал Колот.

По его словам, школа находится вне рискованной зоны подтопления. В этом же районе из-за перелива воды прерван проезд по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, дополнительные подразделения спасателей направлены в пострадавшие от наводнения районы Приморья. Это 137 человек от Главного управления МЧС России по Приморскому краю и еще 25 специалистов Амурского спасательного центра. В спасательных работах задействованы региональные силы. Наиболее сложная обстановка в Уссурийске, Михайловском и Надеждинском районах, Октябрьском и Хасанском округах.

Количество муниципалитетов Приморья, где введен режим ЧС из-за продолжающегося наводнения, выросло до семи. По последним данным, с 9 по 10 августа на территории южного побережья края выпало до 109 мм осадков. Пожарно-спасательные подразделения Приморского края организовали лодочные переправы. Производится откачка воды на затопленных территориях.