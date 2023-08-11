11 августа, 06:48

В Волгоградской области арестовали пособника террористов из "Тахрир аш-Шам"

Его заключили под стражу на два месяца

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Волгограде арестовал на два месяца пособника международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской.

"Установлено, что 41-летний мужчина перечислил денежные средства члену МТО "Хаят Тахрир Аш-Шам" для приобретения амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости. <…> Центральным районным судом Волгограда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что местный житель был выявлен и задержан в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности"). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация