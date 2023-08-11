Суд постановил взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина и партнеров 1,5 млрд рублей

Истцом по делу выступил заместитель генпрокурора РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в полном объеме удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ о взыскании с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его партнеров 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Вынесено решение. Суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

По данным суда, речь шла о взыскании 1,5 млрд рублей. Согласно данным картотеки суда, истцом по делу выступил заместитель генпрокурора РФ. Среди ответчиков были Олег Сорокин, ООО "Специализированный застройщик "Инградстрой", ООО "Специализированный застройщик "Старт-строй", ООО "Управляющая компания Столица Нижний", а также Максим Акатов, Павел Акатов, Олег Головко и Элада Нагорная.

Под данным издания "Коммерсантъ", сумма иска была сложена из пятилетней прибыли застройщика "Инградстрой", который строит крупнейший в городе ЖК "Новая Кузнечиха". В Генпрокуратуре посчитали, что земельные участки в микрорайоне Кузнечиха в 2012-2014 годах были получены компанией при содействии Олега Сорокина, который с 2010 по 2015 год занимал пост главы Нижнего Новгорода.