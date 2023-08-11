В результате ДТП в ЛНР погибли три человека

Еще двое в больницах

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек, произошло в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Еще два пострадавших госпитализированы.

"В результате жуткого ДТП в Новоайдарском районе пострадали пять человек, из них трое умерли (один скончался на месте аварии, еще двое - в больнице), сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Выжившие в ДТП доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одна из пострадавших находится в республиканской клинической больнице, другой пострадавший - в травматологическом отделении Старобельской больницы. Их состояние оценивается медиками как средней тяжести.