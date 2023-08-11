Всего за помощью к врачам после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 84 человека

Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде, обратившихся за медпомощью, достигло 84. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

"Всего за помощью к врачам обратилось 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи. Тех, кто находится в больнице, вчера посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник лавры", - говорится в публикации.

Там уточняется, что одна женщина умерла в больнице от полученных ожогов.

"Все ответы на многочисленные вопросы даст только экспертиза. Следственные действия ведутся", - заключили в администрации.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", расположенном неподалеку от Загорского оптико-механического завода, 9 августа. Взрывной волной выбиты стекла на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.