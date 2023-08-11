В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Горловки кассетными боеприпасами

Огонь велся из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в пятницу обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили по городу четыре снаряда с кассетной боевой частью.

Глава города Иван Приходько в свою очередь сообщил, что в результате артиллерийского обстрела обесточен поселок Гольмовский в Никитовском районе Горловки.