11 августа, 07:08,
обновлено 11 августа, 07:47
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Горловки кассетными боеприпасами

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Огонь велся из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в пятницу обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным СЦКК, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили по городу четыре снаряда с кассетной боевой частью.

Глава города Иван Приходько в свою очередь сообщил, что в результате артиллерийского обстрела обесточен поселок Гольмовский в Никитовском районе Горловки. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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