В Ленобласти алабай покусал двухлетнюю девочку

Ребенок находится в реанимации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Собака породы алабай покусала двухлетнюю девочку в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"11 августа в 02:17 в полицию Выборгского района Ленинградской области поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что в 01:50 бригадой скорой помощи <...> в тяжелом состоянии доставлена двухлетняя девочка, которая помещена в реанимацию", - говорится в сообщении.

Полицейские по факту происшествия проводят проверку. Установлено, что в четверг около 22:00 на Лесной улице в поселке Ленинское девочку укусила неизвестная собака породы алабай. Медики зафиксировали у ребенка рваные раны брюшной стенки и правой ягодицы.

Как позже сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленобласти, пострадавшую девочку прооперировали, угрозы ее жизни нет. По факту происшествия СК организовал доследственную проверку. По предварительным данным, собака без ошейника зашла на дачный участок со стороны леса и напала на ребенка.

О проведении собственной проверки случившегося сообщили также в прокуратуре Ленинградской области.