Восемь человек остаются без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде

В результате ЧП погиб как минимум один человек, пострадали 84

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Судьба восьми человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

"В первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников. Две семьи впоследствии отозвали обращения: родственники нашлись, их не было на месте трагедии, один человек числился в списке дважды - он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день. В итоге остается неизвестной судьба 8 человек", - говорится в публикации.

Отмечается, что основной разбор завалов на месте взрыва завершен, областные подразделения МЧС покинули площадку. "На месте продолжает работать Следственный комитет, затем местные специалисты продолжат разгребать груды кирпича и раскуроченных металлоконструкций", - заключили в администрации.

Взрыв произошел 9 августа в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", расположенном неподалеку от Загорского оптико-механического завода, взрывной волной выбиты стекла на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях. В результате ЧП погиб как минимум один человек, пострадали 84. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.