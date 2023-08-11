У жителя Скадовска изъяли автоматы, магазины и патроны к ним

Оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы в ЭКЦ ГУ МВД России по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Полицейские во взаимодействии с коллегами из УФСБ РФ по Херсонской области изъяли у жителя Скадовска автоматы, магазины и патроны к ним, сообщило в пятницу в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"Полицейские получили информацию о том, что 59-летний житель города Скадовска Херсонской области может хранить у себя дома оружие и боеприпасы, запрещенные в гражданском обороте. В результате реализации полученных сведений сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ обнаружили и изъяли из жилища мужчины 2 автомата АК-74 калибра 5,45 мм, патроны калибра 5,45 мм в количестве 856 штук, подсумок для боекомплекта в количестве 3 штук, магазины для АК-74 в количестве 12 штук", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы в ЭКЦ ГУ МВД России по Херсонской области.