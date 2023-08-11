На северо-западе КНР из-за дождей погибли пять человек

Все погибшие входили в группу из семи человек, смытых потоком в горной местности

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате наводнений и селей, обрушившихся из-за проливных дождей на уезд Цзинтай близ города Байин (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). Об этом сообщило агентство Xinhua.

"После того, как последняя пропавшая жертва была найдена мертвой, число погибших в результате горных потоков, обрушившихся на горную местность в уезде Цзинтай города Байин на северо-западе китайской провинции Ганьсу, возросло до пяти", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные местных властей.

Все погибшие входили в группу из семи человек, смытых в четверг потоком в горной местности.