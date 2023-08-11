Рогов сообщил об отбитой атаке ВСУ в районе Работино

Силы РФ уничтожили две единицы бронетехники и 10 военнослужащих, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Российские силы утром отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, уничтожив не менее двух единиц бронетехники и 10 военнослужащих противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня утром около 6:00 мск в Работино была попытка противника добраться до нашей первой линии обороны и штурмовать наши позиции, было 7 единиц бронетехники и не менее 60 боевиков ВСУ. На данный момент наши атаку отбили, более 10 боевиков уничтожено и не менее двух единиц техники", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.