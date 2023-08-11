Над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство

Задерживаются четыре вылета самолетов и девять прилетов, два из которых перенаправлены в Домодедово

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вылеты и прилеты самолетов в столичном аэропорту Внуково отложены, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, отложены вылеты и прилеты рейсов", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время из-за закрытого неба задерживаются четыре вылета самолетов и девять прилетов, два из которых перенаправлены в Домодедово.

В пресс-службе аэропорта также подтвердили, что Внуково с 9:40 закрыт на прилет и вылет рейсов, часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты.

Ранее Внуково закрывал воздушное пространство из-за полетов беспилотников.