В Челябинской области вынесли приговор двум местным жителям, забившим инвалида гвоздодером

Одному назначили наказание в виде лишения свободы на 14,5 года, а второго фигуранта отправили на принудительное лечение

ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал двух местных жителей виновными в разбойном нападении и убийстве инвалида. Одному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 года, второй отправлен на принудительное лечение, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Приговором 49-летний житель региона признан виновным по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. В отношении 60-летнего фигуранта принято решение о применении принудительных мер медицинского характера", - сказали в пресс-центре.

В апреле 2021 года соучастники ночью проникли в дом инвалида в селе Шабурово Каслинского района. Потерпевший проснулся от шума, в этот момент 49-летний преступник нанес ему гвоздодером, руками и ногами множество ударов по голове и телу. После этого злоумышленники похитили из дома несколько пачек сигарет, бутылку подсолнечного масла, четыре банки компота и иное имущество на общую сумму 1,8 тыс. рублей.