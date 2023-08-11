В Омской области выявили очаг бешенства и ввели карантин

В Россельхознадзоре отметили, что этот случай стал уже 26-м в 2023 году

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Карантин по бешенству из-за выявленного случая заражения кота введен в селе Щербаки Омской области, где проживают более 750 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Этот очаг стал с начала года уже 26-м, за весь прошлый год было зарегистрировано всего пять случаев заражения бешенством.

"На территории села Щербаки Саргатского района Омской области выявлен вирус бешенства у кота. В связи с заболеванием животного бешенством указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на его территории введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства", - сообщили в пресс-службе.

В Россельхознадзоре отметили, что этот случай стал уже 26-м в этом году. За весь прошлый год было выявлено всего пять очагов этого заболевания. Ранее в ГУ ветеринарии Омской области ТАСС сообщили, что в связи с ростом заболеваемости региональные власти обратились в Минсельхоз РФ с просьбой вдвое увеличить количество выделяемых региону доз вакцин от бешенства для диких животных, которые являются источником заражения.

Бешенство - особо опасное смертельное неизлечимое заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.