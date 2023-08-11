11 августа, 07:52

СМИ: двое неизвестных забрались на шпиль Кафедрального собора в Милане

Их задержали, сообщило агентство ANSA

РИМ, 11 августа. /ТАСС/. Двое молодых людей забрались на основной шпиль миланского Кафедрального собора, на котором стоит золотая статуя Мадонны. Об этом сообщило агентство ANSA.

По предварительной информации, речь идет о гражданах Франции. Позднее молодых людей задержала полиция, они были доставлены в участок. Местные власти отмечают, что не выявили связи между ними и вандалами, которые в понедельник поздно вечером забрались на центральную арку миланской торговой галереи Витторио Эмануэле II (Виктора Эммануила II) на площади Дуомо и оставили над ее сводом граффити. 

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Италия
© Информационное агентство ТАСС
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