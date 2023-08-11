11 августа, 07:52,
обновлено 11 августа, 08:03

Над Калугой закрыли воздушное пространство

Артем Геодакян/ ТАСС
Калуга
© Артем Геодакян/ ТАСС

Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Воздушное пространство над Калугой закрыто, сообщил ТАСС источник в авиавластях РФ.

"Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыто с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сообщил собеседник агентства.

Сегодня с 9:40 часов утра работа Внуково была ограничена, аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. Прилетающие воздушные суда переправляются в другие аэропорты. Ранее аэропорт Внуково закрывал воздушное пространство из-за полетов беспилотников. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
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