11 августа, 08:20

AFP: в результате наводнений и оползней в Мьянме погибли пять человек

Из зоны бедствия эвакуировали 40 тыс. человек

БАНГКОК, 11 августа. /ТАСС/. Наводнения и оползни в результате муссонных дождей привели к гибели 5 человек в Мьянме, около 40 тыс. были эвакуированы и размещены во временных лагерях. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Власти предупредили население о повышении уровня воды в реках в связи с сезонными проливными дождями. Министерство социального обеспечения, оказания помощи и переселения предоставляет гуманитарную помощь тем, кто пострадал в результате стихии. Наводнения затронули штаты Ракхайн, Качин, Карен, Мон и Чин, расположенные на севере и юге страны. 

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Мьянма
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