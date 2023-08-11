AFP: в результате наводнений и оползней в Мьянме погибли пять человек

Из зоны бедствия эвакуировали 40 тыс. человек

БАНГКОК, 11 августа. /ТАСС/. Наводнения и оползни в результате муссонных дождей привели к гибели 5 человек в Мьянме, около 40 тыс. были эвакуированы и размещены во временных лагерях. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Власти предупредили население о повышении уровня воды в реках в связи с сезонными проливными дождями. Министерство социального обеспечения, оказания помощи и переселения предоставляет гуманитарную помощь тем, кто пострадал в результате стихии. Наводнения затронули штаты Ракхайн, Качин, Карен, Мон и Чин, расположенные на севере и юге страны.