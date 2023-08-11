В Челябинске экс-депутата осудили на три года за попытку мошенничества

Суд также назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Копейский суд Челябинска признал бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Толкачева виновным в покушении на мошенничество при возмещении НДС на 1,5 млн рублей, следует из материалов, опубликованных пресс-центром областной прокуратуры.

"Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Уточняется, что также суд сохранил арест на имущество в виде автомобиля, прицепов, доли в уставном капитале.

По данным следствия, Толкачев, будучи директором ООО ПСМО "Пирамида", являющегося единоличным исполнительным органом в ООО "Коркинский стеклотарный завод", в июле 2014 года представил в налоговый орган документы о возмещении НДС в сумме 11 940 390 рублей, уплаченного поставщиками, в том числе по мнимой сделке с ООО "Промгаз" на сумму свыше 1,5 млн рублей. Однако действия мужчины, направленные на хищение денег, не были доведены до конца - прошла камеральная налоговая проверка, которая вскрыла попытку махинации.