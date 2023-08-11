Собственник склада пиротехники в Сергиевом Посаде не регистрировал его в Ростехнадзоре

Центральное управление Ростехнадзора не проверяло компанию в марте, однако выдало ей предостережение

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Собственник склада пиротехники в Сергиевом Посаде, где на этой неделе произошел взрыв, не сообщал об объекте Ростехнадзору и не регистрировал его, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Сведениями о складе пиротехники ОАО "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде Центральное управление Ростехнадзора не располагало. Заявлений об его эксплуатации не поступало. Объект организацией не регистрировался", - написал он.

По словам Виля, Центральное управление Ростехнадзора не проверяло в марте компанию, однако выдало ей предостережение по объекту, находящемуся не на месте взрыва. "В марте 2023 года Центральным управлением Ростехнадзора проверок ОАО "Пиро-Росс" не проводилось. Организации было объявлено предостережение о принятии мер по соблюдению обязательных требований при идентификации опасного производственного объекта, расположенного вне границ места взрыва", - отметил Виль.

Ранее Ростехнадзор начал расследование причин взрыва на предприятии ОАО "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде. Центральное управление ведомства создало комиссию по выяснению обстоятельств и техническому расследованию причин случившегося.