В ДНР сообщили об артиллерийском ударе ВСУ по Донецку

Украинские войска выпустили по городу 15 кассетных боеприпасов, отметили в республике

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили по городу 15 снарядов с кассетной боевой частью.

Всего с начала суток территорию ДНР обстреляли 14 раз, выпустив более 40 снарядов.

В новость внесены изменения (12:25 мск) - число выпущенных боеприпасов выросло до 15.