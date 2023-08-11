11 августа, 08:19,
обновлено 11 августа, 09:42
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об артиллерийском ударе ВСУ по Донецку

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Украинские войска выпустили по городу 15 кассетных боеприпасов, отметили в республике

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным СЦКК, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили по городу 15 снарядов с кассетной боевой частью.

Всего с начала суток территорию ДНР обстреляли 14 раз, выпустив более 40 снарядов.

В новость внесены изменения (12:25 мск) - число выпущенных боеприпасов выросло до 15. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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