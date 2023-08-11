11 августа, 08:26,
обновлено 11 августа, 08:33
Военная операция на Украине

Собянин заявил о ликвидации беспилотника над Москвой

Кадры из 67-ой больницы, где произошло падение обломков БПЛА
© Полина Богомолова/ ТАСС

По словам мэра столицы, серьезных разрушений нет, никто не пострадал

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Обломки сбитого силами ПВО беспилотного летательного аппарата, упавшие в районе Карамышевской набережной в Москве, не вызвали серьезных разрушений. Пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

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"Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - написал мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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