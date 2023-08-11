Число жертв схода оползня в Грузии достигло 22

Среди погибших есть гражданка России

ТБИЛИСИ, 11 августа. /ТАСС/. Спасатели в Грузии обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихийного бедствия достигло 22, сообщил журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

"Обнаружено тело в русле [реки] Риони, и в настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тела", - сказал Мгебришвили.

Глава спасательной службы уточнил, что тело найдено в 20 км от эпицентра стихии. Таким образом, число погибших возросло до 22, ведутся поиски 11 тел. Мгебришвили также отметил, что зона поисков расширяется и течение суток планируется выйти на 54-километровый периметр поисковых работ, что затронет территорию Амбролаурского муниципалитета.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Среди погибших есть гражданка России. 15 человек считались пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.