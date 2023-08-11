Синоптики предупредили о дождях и опасности наводнений в части районов Пекина

Движение некоторых поездов на Западном и железнодорожном вокзале Пекин-Фэнтай приостановлено

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Предупреждение о возможном наводнении в ближайшие сутки обнародовано в китайской столице.

"Согласно текущему прогнозу Пекинской метеорологической станции, 11-го числа в Пекине пройдет небольшой или умеренный дождь, сопровождающийся громом и молниями, а также возможны локальные кратковременные сильные осадки", - говорится в уведомлении синоптиков.

Пекинское муниципальное метеобюро и Пекинское муниципальное управление по водным ресурсам совместно выпустили предупреждение об опасности внезапного наводнения. В предупреждении говорится. что в некоторых районах будут выпадать кратковременные обильные осадки с ежечасным количеством осадков более 30 мм. Стихийные бедствия, такие как сели, оползни и обвалы, вызванные обильными осадками, могут произойти в горных районах, особенно в районах с небольшими водными потоками. В низменных районах "может скапливаться вода".

Одновременно муниципальное управление по предотвращению наводнений запустило программу раннего предупреждения о наводнениях в районах Дунчэн, Сичэн, Чаоян, Тунчжоу, Шуньи, Дасин, Пингу, Хуайжоу, Миюнь, Яньцин и других городских районах.

Приостановлены некоторые поезда на Западном железнодорожном вокзале Пекина и железнодорожном вокзале Пекин-Фэнтай. Пассажирам предложено "разумно подготовиться к поездке и обращать внимание на объявления железнодорожного департамента".