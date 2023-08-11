В Шебекине после обстрела со стороны ВСУ пострадал человек

Всего в Белгородской области за сутки зафиксировали 70 прилетов

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Житель Шебекинского округа в четверг получил ранение в результате обстрела села Терезовка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Всего же за прошедшие сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 боеприпасов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший - мужчина получил легкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Разрушений нет. Также из миномета обстреляли хутор Панков и село Муром - зафиксировано четыре и семь прилетов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Грайворонском округе, по словам Гладкова, по поселку Горьковский 10 августа было выпущено шесть минометных снарядов. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. "Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Глотово - зафиксировано три прилета. <…> По окраинам сел Дроновка и Мокрая Орловка выпущено пять и два минометных снаряда соответственно", - проинформировал губернатор.

В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Нехотеевка - по четыре артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса, в селе Соломино сбит один беспилотник противника.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано пять прилетов. В Валуйском округе в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, в селе Карабаново сбит один беспилотник противника.

В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый - зафиксировано девять прилетов.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Колотиловка - установлено семь прилетов.