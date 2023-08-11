В Махачкале ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме

Мэр города Юсуп Умавов сообщил, что работы по восстановлению в подъездах и на прилегающей территории дома возьмет на себя управляющая компания

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Советском районе Махачкалы, где в среду произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр города Юсуп Умавов.

"Принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил махачкалинского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского района "Советский район" города Махачкалы", - написал Умавов.

По его словам, работы по восстановлению в подъездах и на прилегающей территории дома возьмет на себя управляющая компания.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что в среду в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Мэр города сообщил, что по итогам проверки межведомственной комиссией, два из пяти подъездов дома были признаны небезопасными для жизни. Для жильцов пострадавших подъездов организованы пункты временного размещения в гостиницах.