В Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели детей во время паводка

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух братьев 13 и 12 лет во время наводнения в Приморском крае, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"11 августа 2023 года из трубы сточных вод на участке местности недалеко от дома по улице Лесной в селе Дальзаводское Хорольского района извлечены тела двух братьев 13 и 12 лет с признаками утопления. По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что дети гуляли одни. При этом один из них залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, и его затянул поток воды, второй брат полез за ним. Оба ребенка утонули. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

В Приморском крае продолжается сильное наводнение, вызванное затяжными дождями и тайфуном "Ханун". Количество муниципалитетов Приморья, где введен режим ЧС из-за продолжающегося наводнения, выросло до семи. С 9 по 10 августа на территории южного побережья края выпало до 109 мм осадков. Пожарно-спасательные подразделения Приморского края организовали лодочные переправы. Производится откачка воды на затопленных территориях.